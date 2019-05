Europee. Monreale (non) vota. Solo l’8,49% degli elettori alle urne. In Italia affluenza del 16,2%

Monreale, 26 maggio 2019 – Dalle 7 di questa mattina fino alle 23 di stasera gli italiani sono chiamati alle elezione Europee 2019.

Pubblicati i primi dati sull’affluenza alle urne nelle 36 sezioni del comune di Monreale. Su 32.799 votanti alle 12 ha votato in 2.721. Registrata quindi un’affluenza del 8,49%. Nel 2014 era stata del 17,68%.

Nel resto d’Italia è stata registrata un’affluenza del 16,2%

Come andarono le Europee in Italia nel 2014. Le ultime elezioni europee si tennero in tutta Europa fra il 22 e il 25 maggio del 2014. In Italia si elessero 73 eurodeputati e il voto si svolse domenica 25 maggio. Con un’affluenza del 57,22%.

Il Partito Democratico guidato ai tempi dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, ottenne il 40,81 per cento dei voti. Su un totale di 50.662.460 aventi diritto al voto, i votanti furono 28.991.258, cioè il 57,22 percento.

Il Partito Democratico portò al Parlamento Europeo 31 deputati, il Movimento 5 Stelle 17, Forza Italia 11, UDC e Nuovo Centrodestra, 3, la Lega Nord 5 – tra cui anche l’attuale segretario del partito Matteo Salvini – l’Altra Europa con Tsipras 3 e il Südtiroler Volkspartei 1.

Come andarono le Europee a Monreale nel 2014? A chiusura delle operazioni su 38.440 abitanti del comune, su 31.955 elettori l’affluenza alle urne fu del 69,9%.

Quali furono i partiti più votati? Il M5s ottenne il 30% con 5.744, seguito da Forza Italia 27,4% voti 5.247, PD 26,6% 5100 voti, NCD-UDC 5,6% 1.067 voti, Fratelli D’Italia 3,5% 675 voti, lista Tsipras 3,5% 665 voti, Lega Nord 1,0% 195 voti, Italia dei Valori 0,9% 166 voti, Verdi 0,7% 136 voti, Scelta Europea 0,4% voti 80 voti, Io Cambio 0,3% 64 voti