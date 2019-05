Strada colabrodo. Ennesima frana in via Olio di Lino

Chiusa al traffico via Olio di Lino, la strada che collega Borgo Molara a Palermo. Una voragine si è aperta su un lato della carreggiata, mentre sull’altro c’è stata una frana della strada. Traffico in tilt in via Cartiera. Caos anche nelle vie Uccello e Busacca.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il manto stradale. Sostituiti 6 metri di tubazione. I lavori dovrebbero durare fino a lunedì.

Il cratere era stato segnalato il 13 maggio al Comune di Palermo dal Comitato civico Pagliarelli.

Si tratta della terza volta in circa sette mesi che il manto stradale cede e sempre dallo stesso lato della carreggiata.

In via Olio di Lino a marzo si era formata una profonda voragine sul lato destro della strada, andando in direzione Palermo, poche decine di metri prima di un’altra voragine che aveva creato disagi pochi mesi fa.

Via Olio di Lino era già stata sottoposta a interventi di manutenzione pochi mesi fa, in seguito a un crollo che inghiottì parzialmente un’auto mentre transitava.

Il problema anche questa volta è legato a una perdita nelle tubature sottostanti, ormai vecchie e logore e di frequente soggette a danneggiamenti.