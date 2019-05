Monreale, gli assessori prestano giuramento (LE FOTO)

Monreale, 24 maggio 2019 – Nel pomeriggio di oggi il sindaco del comune di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha convocato i cinque assessori designati.

Alla presenza del segretario comunale, la dott.ssa Domenica Ficano, i candidati hanno prestato giuramento.

La giunta sarà composta da Daniela Battaglia, Rosanna Giannetto, Geppino Pupella, Nicolò Taibi e Giuseppe La Fiora.

“Adesso siamo un vero gruppo, ci aspetta un duro lavoro – ha dichiarato Arcidiacono – da subito cominceremo a parlare di quello che ognuno di noi dovrà fare in grande sinergia e spirito di collaborazione. Abbiamo messo in campo le migliori forze che avevano a disposizione e adesso dobbiamo dimostrare alla città che possiamo farcela . A ringraziare il primo cittadino da parte di tutta le neo giunta è intervenuto l’assessore Geppino Pupella il quale ha ringraziato il sindaco Arcidiacono per la fiducia espressa nei loro confronti e ha aggiunto: “Siamo pronti e metteremo in campo tutta la nostra professionalità ed esperienza, speriamo di non deluderti e di dare il massimo per la nostra città”.

Per loro prevista una indennità di circa 790 euro mensili, che si ridurrà a 350 € nel caso in cui dovessero optare per svolgere l’incarico a tempo parziale, mantenendo il proprio impiego.