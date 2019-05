“The Shock”, il monrealese Gaetano La Corte sfida il campione italiano di K-1

Palermo, 23 maggio 2019 – “In questo periodo ci siamo allenati tanto e ce la metteremo tutta per farcela”. Gaetano La Corte, è scaramantico, non si sbilancia, preferisce dir poco sulla sfida che lo attende sabato 25 maggio al Conca D’Oro di Palermo. “The Shock”, al centro commerciale di via Lanza di Scalea si alza il sipario sull’evento sportivo in scena dalle ore 18.

Il monrealese sfiderà sul ring palermitano il campione italiano di K-1, Alessio Forte. La competizione, le sfide, il ring, l’adrenalina e la passione. Un mix di emozioni per un evento che vede protagonista il mondo delle arti marziali. Incontri professionistici internazionali di K1, Mma, Muay Thai.

Organizzato dalla Lega Pro Italia, i due atleti si sfideranno per l’assegnazione del titolo nazionale. Forte, di origine torinese, è detentore del titolo K-1. La Corte, 24 anni, da otto anni pratica Muay thai con il maestro Nicola Caravello. Alle spalle lo sportivo monrealese ha 45 match.