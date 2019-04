Festa del SS. Crocifisso, a Monreale Eugenio Bennato, Mario Incudine e Sasà Salvaggio (IL PROGRAMMA)

Monreale, 18 aprile 2019 –Da sabato 27 aprile a giovedì 2 maggio in occasione della 393esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso a Monreale ci saranno i musicisti Eugenio Bennato e Mario Incudine e il comico palermitano Sasà Salvaggio.

Musica e cabaret, tradizione e folclore, processioni e momenti religiosi. È tutto pronto per la 393esima festa del Santissimo Crocifisso, cinque giorni di eventi trasformeranno la cittadina normanna.

Iniziano ufficialmente sabato 27 aprile gli eventi che anticipano i tradizionali festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso di Monreale. Alle ore 17, in aula consiliare B. Giordano, presentazione del libro di Giovanna Corrao “Storie di ordinaria ironia”. Martedì 30 aprile in piazza Guglielmo II, dalle 16 alle 20, “Sport in piazza CNS Libertas Palermo”. Alle 21,30 in Piazza Spasimo spettacolo cabaret dei “I Respinti”. Mercoledì 1 e 2 maggio, ore 9 e ore 17, tamburini, gruppi folkloristici, sfilata dei carretti siciliani per le vie della città a cura dell’associazione culturale festeggiamenti 3 maggio monrealese. Nella giornata del 1 maggio, alle ore 12 sposalizio Guglielmo Associazione TEMA. In piazza Guglielmo II, alle 21 cabaret e musica con Sasà Salvaggio “I Love Sicilia”.

Giovedì 2 maggio alle ore 19, nel Santuario SS. Crocifisso Vespri solenni presieduto da Mons. Michele Pennisi, parteciperanno anche le autorità religiose, civili e militari. Alle 21,30 spazio alla musica in piazza Guglielmo II con il concerto di Incudine e Bennato in “Grande Sud”.

Mercoledì 3 maggio, alle ore 11, Santuario SS. Crocifisso verrà celebrata la messa presieduto da Mons. Pennisi. Alle ore 14 la tradizionale discesa a spalla del venerato Simulacro del SS. Crocifisso dal Santuario SS. Crocifisso. Dalle ore 18 alle 24 si svolgerà la processione. Infine i giochi pirotecnici.