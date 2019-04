Incidente mortale, Giacoma Randazzo accompagnava la figlia incinta a fare un controllo

È chiamata la strada della morte ed è lì che stamattina Giacoma Randazzo ha perso la vita in un incidente stradale. La strada collega San Cipirello a Partinico.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 9+900, le cause sono ancora da accertare. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lei non c’è stato niente da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La vittima, 56 anni, si trovava seduta sui sedili posteriori e stava accompagnando in ospedale la figlia incinta, per una visita a Partinico all’ospedale civico. Giacoma Randazzo abitava a San Giuseppe Jato.

Sull’auto c’erano altre due donne. Sia la ragazza incinta, sia le altre due passeggere sono state trasportate all’ospedale di Partinico ma non sarebbero in pericolo di vita.