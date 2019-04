Tra due settimane elezioni a Monreale. Ma come si vota? Ecco le indicazioni

Monreale, 13 aprile 2019 – Tra poco più di due settimane 34 Comuni siciliani andranno al voto, tra cui Monreale. In vista delle elezioni del 28 aprile ricapitoliamo le modalità di voto per chi non le avesse ancora perfettamente chiare.

Domenica 28 aprile i seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 23:00, gli elettori dovranno essere in possesso di un documento di identità in corso di validità e della tessera elettorale. Chi non ha la tessera elettorale o l’ha smarrita, può richiederla presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza.

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei Comuni, come Monreale, che superano i 15.000 abitanti, viene eletto il candidato che ottiene almeno il 40% delle preferenze. Se nessun candidato riesce a superare questa soglia, giorno 12 maggio si svolgerà il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la percentuale più alta.

È possibile:

