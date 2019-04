Monreale. Il Movimento Cinque Stelle designa il primo assessore. È l’avvocato Filippo Cappello

Monreale, 2 aprile 2019 – È Filippo Cappello il primo assessore designato dal Movimento Cinque Stelle. In caso di vittoria alle consultazioni del 28 aprile, Fabio Costantini avrà in giunta questo giovane avvocato monrealese, classe 1983.

Cappello ha studiato e ha vissuto per alcuni anni a Bologna. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’università di Bologna è tornato in Sicilia per esercitare la professione legale specializzandosi in diritto penale, ed in particolare, nella tutela delle persone offese, vittime di estorsione, racket e usura bancaria.

All’attività professionale ha affiancato anche quella dell’attività sociale contro la criminalità organizzata, collaborando alla realizzazione di differenti iniziative su tale tema; tra esse “Cosa Libera”, il primo portale on-line di uso gratuito, che consente l’accesso ad una raccolta di migliaia di pagine di atti giudiziari, creando un’archivio storico, utile alla conoscenza del fenomeno mafioso.

“La sfida più difficile per il nostro movimento sarà quella di far rinascere Monreale, riportando alla luce la bellezza che ancora possiede questo paese.

Occorre impegnarsi per valorizzare tutto il territorio della cittadina normanna, rivolgendo grande attenzione anche alle frazioni che per troppo tempo sono state trascurate.

Monreale possiede eccellenze monumentali e paesaggistiche riconosciute in tutto il mondo. Ripartiamo dalla valorizzazione dalla nostra storia per costruire ciò che verrà.”