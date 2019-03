Vuoi diventare apicoltore? Arriva il corso di 1° livello a Monreale

Monreale, 28 marzo 2019 – Verrà attivato a Monreale un corso di primo livello “full immersion” di apicoltura. Si tratta di uno dei pochi settori dell’agricoltura che possa garantire un reddito sufficiente a fronte di un modesto investimento iniziale, oltre al beneficio che le api svolgono per la salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente in generale.

Il guadagno non deriva solo dalla produzione di miele, ma anche dal polline, dalla pappa reale, dal propoli, dalla cera d’api e dall’idromele. Tutti prodotti la cui richiesta è in costante aumento. Per svolgere questa attività non occorrono grandi requisiti: un po’ di passione, coraggio di sbagliare, interesse e trasporto per il mondo della natura sono essenziali per vivere questa esperienza in modo piacevole.

Il corso è organizzato e tenuto dal dott. in scienze naturali Girolamo Barracco, noto apicoltore. La prima giornata di studio è prevista per sabato 27 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’agriturismo Cambuca – fattoria didattica Monreale.

Durante questa prima giornata saranno affrontati tutti gli argomenti e le problematiche dell’apicoltura con l’ausilio di materiale audiovisivo e dell’attrezzatura specifica: dall’alveare, alla centrifuga, agli utensili speciali. La seconda giornata sarà quella di domenica 28 aprile, con inizio dell’attività sempre alle ore 9.00. Sarà una mezza giornata dedicata alla pratica sul campo nel territorio di Monreale.

È possibile contattare il dott. Girolamo Barracco telefonando al numero 388 692 69 11, oppure inviando una mail all’indirizzo mimmo.barracco80@gmail.com