Monreale. In Via Pio La Torre una colonia di topi poco distante dalle case popolari [Video]

Monreale, 21 gennaio 2019 – Da dietro il canneto, prima esce il primo, poi il secondo, ancora il terzo. Poco alla volta vengono fuori senza paura, sono almeno in dieci quelli che si riescono a contare. Una colonia di topi ha preso possesso di un terreno abbandonato in via Pio La Torre.

I nuovi abitanti dell’area, questa mattina, attratti dai sacchetti della spazzatura abbandonati hanno fatto festa.

La formazione della colonia di ratti che si sta sviluppando a livello esponenziale in diverse zone di Monreale trova tra le cause i riversamenti di rifiuti per strada e le aree di terreni incolti.

A pochi metri le abitazioni della casa popolari. Non molto distanti i plessi scolastici di via Biagio Giordano