Centro per l’Impiego, domani torna operativo lo sportello

Monreale, 16 gennaio 2019 – Da domani mattina sarà operativo l’ufficio per l’impiego di Monreale. Nella sede di via Venero verranno offerti i servizi di accoglienza, orientamento e consulenza, incontro domanda e offerta placement, inserimento lavoratori disabili e categorie protette, promozione tirocini, servizi EURES, sportello giovani, sportello donna, servizi per extracomunitari, orientamento studio, avviamento PA.

La settimana scorsa l’ufficio era stato riaperto ma non venivano espletate tutte le richieste degli utenti, alla base c’era stato un problema con il collegamento internet. Infatti alcuni lavoratori erano stati dirottati in via Praga.

I locali così come promesso dal primo cittadino sono stati messi a disposizione dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Capizzi, che ha ringraziato la referente del servizio di Monreale Franca Sanfratello per avere collaborato in sinergia con la sua amministrazione per arrivare a questo risultato che consentirà al comune di risparmiare quasi 60 mila euro all’anno.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato il sindaco Capizzi – che ci consentirà di dare grandi risposte all’utenza e ai nostri cittadini e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante obiettivo”.

Dopo la chiusura, avvenuta a marzo 2018, della vecchia sede in via Benedetto D’Acquisto, il Centro per l’Impiego è stato spostato nei locali comunali dove c’era la Serit. Accanto al CPI di via Venero, l’intenzione dell’amministrazione è quella di far nascere lo sportello Inps e riaprire la sede di Riscossione Sicilia. Il servizio sarebbe rivolto soltanto ai monrealesi e non più ai comuni limitrofi.