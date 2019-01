Via Linea Ferrata, una strada abbandonata dall’amministrazione

dav

Monreale, 12 gennaio 2019 – La via Linea Ferrata, una delle strade che portano all’Aquapark è ormai densamente popolata tutto l’anno, vive in uno stato di abbandono totale.

Da anni il manto stradale è pieno di buche e avrebbe bisogno non di una sistemata, ma di un totale rifacimento. Il ciglio della strada è da anni infestato da rovi ed erbacce che impediscono durante le precipitazioni il regolare deflusso dell’acqua creando allagamenti pericolosi. L’impianto di illuminazione funziona a singhiozzo e spesso si verifica che di notte i fanali restano spenti per poi ritrovarli accesi durante il giorno.

Una strada che viene utilizzata per l’abbandono da parte di passanti, occasionali o meno, di materiale “fastidioso” costituito non solo da sacchi di immondizia, nonostante sia stata istituita la raccolta differenziata, ma spesso vengono lasciati “alla loro sorte” cuccioli di cane, nella convinzione che qualcuno se ne occuperà. I residenti, pieni di buona volontà, sono costretti a subire una condizione di disagio notevole, al pari di cittadini di serie B, pur pagando le bollette come tutti gli altri e nella convinzione di poter usufruire dei dovuti servizi da parte dell’amministrazione comunale.

L’anno scorso inoltre l’amministrazione comunale aveva informato che le sigle provvisorie assegnate alle vie che si diramano dalla via Linea Ferrata, sarebbero state sostituite con nomi e cognomi di personaggi noti. Ma anche questo si è dimostrato un annuncio e nient’altro.