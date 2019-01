“Corleone by Lucia Riina”: nuova avventura per la figlia del boss

Parigi, 8 gennaio 2019 – “Corleone by Lucia Riina” si chiama così il ristorante della figlia del boss di Corleone aperto l’autunno scorso a Parigi.

Lucia Riina, 39 anni, ultimogenita del boss di Cosa nostra morto il 17 novembre 2017 in carcere, ha iniziato insieme al marito Vincenzo Bellomo una nuova avventura in Francia.

Il locale che promette “autentica cucina siciliana-italiana da scoprire in un ambiente elegante e accogliente” è in Rue Daru una stradina non lontana dall’Arc de Triomphe, dal parco di Monceau e dal celebre Lido, il cabaret che fa spettacoli noti in tutto il mondo con ballerine bellissime e fantasiosi acrobati.

Il Cafè-restaurant parigino ha la facciata in legno e vetro sormontata da una tenda verde col nome e la firma autografa che Lucia Riina utilizza anche per i suoi quadri. Spicca lo stendardo con lo stemma di Corleone: un leone rampante che stringe un cuore.

Lucia è la più piccola dei figli del padrino mafioso corleonese, che seppe chi fosse il padre dopo il suo arresto nel gennaio ’93, da tempo desiderava lasciare Corleone dove si sentiva ”oppressa”. La donna da anni ha scoperto di avere una vena artistica e ha cominciato a dipingere facendo anche qualche mostra. Nel 2008 si è sposata con Vincenzo Bellomo un giovane di Corleone che faceva il rappresentante di prodotti vinicoli e alimentari.