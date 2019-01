Pioppo, medico di base in pensione. Troìa (Mosaico): “Fuori dalla demagogia e dalle strumentalizzazioni le soluzioni ci sono”

Monreale, 4 gennaio 2019 – “Come cittadini di un territorio grande quasi quanto le sue difficoltà, anche per questa vicenda, non possiamo che essere allarmati rispetto ad una tendenza che riguarda tutti i servizi, sempre meno decentrati e assenti nelle comunità locali ricadenti nel territorio del Comune di Monreale”. Il Movimento Il Mosaico interviene sulla questione, sollevata dal Comitato Pioppo comune, che riguarda Pioppo. Dal 24 gennaio 1500 pazienti rimarranno senza medico di base nella frazione quando il dottor Toti Gullo andrà in pensione.

“Con il nostro Portavoce Roberto Gambino – continua Francesco Troia- abbiamo appreso che la Direzione dell’ASP di Palermo si è attivata per trovare soluzioni concrete per risolvere una situazione che recherebbe ulteriori disagi ai cittadini di Pioppo, specie agli anziani. Riteniamo che le soluzioni di breve e medio termine ci siano, senza contravvenire alla complessa materia che regola i contratti di lavoro dei Medici di Medicina Generale. Nello specifico, riteniamo che un coordinamento ragionato e di buon senso con i medici attualmente in servizio a Monreale e che hanno già servito l’utenza del territorio di Pioppo possa essere immediatamente posto in essere da parte della Direzione della struttura territoriale competente dell’ASP (P.T.A. Biondo di via La Loggia).

“Entro il mese di marzo, invece, visto l’imminente pensionamento del Dott. Gullo e verificata tale carenza nella nostra zona – continua Troia – chiediamo che nel prossimo Bando dell’ASP, per il reclutamento dei medici di base, venga specificato, su Monreale, un posto con sede obbligatoria a Pioppo. Il Medico, che si aggiudicherà il posto, potrà in ogni caso aprire altri ambulatori nel territorio di Monreale (incluse le altre frazioni) ma dovrà garantire quale sede principale quella di Pioppo. Ci auguriamo – conclude l’esponente del Mosaico – che tali possibili soluzioni vengano realizzate nell’interesse di una sanità pubblica sempre vicina ai cittadini e alle loro esigenze”.