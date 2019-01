Monreale. Strisce blu. Solo 3 ausiliari su 9 richiamati in servizio

Monreale, 4 gennaio 2019 – Sono solamente tre gli ausiliari del traffico richiamati dalla società che a Monreale gestisce le strisce blu assieme ai bagni pubblici del parcheggio Cirba Torres. La ACS, (Automobile Club Servizi s.r.l.) di Palermo, nel 2016 si è aggiudicata la gestione per quattro anni dei parcheggi pubblici per pullman e autovetture, quelli stazionanti nel parcheggio “Cirba-Torres”, in piazza I. Florio, in via I. Florio e negli stalli con le strisce blu dislocati lungo le principali arterie della città.

A quattro di loro era scaduto il contratto il 31 dicembre. Uno di loro rimarrà in attesa del nuovo rinnovo, probabilmente ad aprile, mentre i suoi colleghi continueranno a vigilare sui parcheggi, ma solo per un mese. Il nuovo contratto scadrà già il 31 gennaio.

Ancora più grave la situazione per gli altri 4 colleghi che hanno visto interrompersi il rapporto lavorativo il 31 ottobre 2018, e che rimangono in attesa di essere richiamati. Per una retribuzione di 250 € al mese, alla quale si aggiungono delle provvigioni costituite dal 30% degli incassi sui ticket venduti agli automobilisti.

La scelta aziendale, spiegava uno dei dirigenti della società, il dott. Antonio Rimi, è legata ai flussi di cassa che sono correlati essenzialmente ai flussi turistici.

Questo sarebbe un periodo di magra per l’azienda che, se dovesse mantenere tutto il personale impiegato a tempo pieno per i 12 mesi dell’anno, rischierebbe di andare in perdita.

Da Aprile, invece, gran parte del personale dovrebbe essere richiamato per affrontare la stagione primaverile e quella estiva, quando la città di Monreale diviene meta di centinaia di turisti al giorno.

Intanto ai dipendenti “storici” richiamati in servizio, solo tre sui nove che negli anni hanno lavorato a Monreale per conto delle varie società susseguitesi nella convenzione con il comune, si affiancano altri dipendenti dell’ACS sopraggiunti da Palermo.