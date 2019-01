Monreale. Nuovo rimpasto di giunta in vista. Entra Vittorino, potrebbe uscire di scena Zingales

Monreale, 2 gennaio 2019 – Potrebbe essere solo questione di pochi giorni. Dopo il recente ingresso in giunta di Serena Potenza, che ha sostituito la dimissionaria Paola Naimi, un altro passaggio di consegne dovrebbe avvenire a breve nell’organo di governo della città di Monreale.

Il consigliere comunale Mimmo Vittorino dovrebbe prendere il posto di Alessandro Zingales, un assessore tecnico, con deleghe alle Attività Produttive, Urbanistica ed edilizia, Servizi Cimiteriali, Tributi, Lavori Pubblici.

Raggiungiamo al telefono Zingales, assessore tecnico e senza un “sostegno” in consiglio comunale, che non nasconde la sua sorpresa: “Non mi è stato comunicato dal sindaco. E mi meraviglierebbe che in questa fase si pensasse ad una mia sostituzione, dato che non ho ancora portato a termine gli obiettivi del mio mandato. Ho bisogno ancora di tempo per completare il mio lavoro”. Zingales spiega che anche durante l’ultimo incontro avuto con il sindaco non si è accennato a questa eventualità, “che sarebbe poco logica dato tutto quello che stiamo provando a realizzare. Significherebbe interrompere un lavoro già avviato”.

Mimmo Vittorino, che già vanta una lunga esperienza in giunta durante la precedente amministrazione Di Matteo, è il capogruppo di “Monreale al Centro”, la formazione consiliare che assieme ad “Alternativa Civica” sostiene Capizzi e che fino ad un mese fa deteneva due posti in giunta, con la Naimi e con Rosario Li Causi. “Monreale al Centro” avrebbe quindi chiesto al sindaco di avere nuovamente un secondo seggio.

Una richiesta che il primo cittadino sarebbe in procinto di soddisfare. Sia per avere garantito l’appoggio dei consiglieri in aula in questo ultimo scorcio di legislatura, ma soprattutto per contare sul sostegno elettorale del gruppo politico di riferimento di Vittorino, che fa capo anche Toty Zuccaro, in vista delle amministrative di maggio di quest’anno.

Piero Capizzi ha infatti confermato di volere correre per la seconda volta alla carica di primo cittadino di Monreale.