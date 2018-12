L’Assessore Roberto La Galla: “Il Mosaico? Una esperienza come poche nella nostra regione”.

Monreale, 29 dicembre 2018 – Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 28 dicembre, sino alle ore 20.30, in un’affollata Aula Consiliare, l’incontro organizzato sal Movimento cittadino “Il Mosaico” sulla valorizzazione delle risorse umane per rilanciare la progettualità nel territorio monrealese. Sul tema, oltre il Portavoce del Movimento, Roberto Gambino, sono intervenuti il Dott. Fabrizio Dall’Acqua, già Segretario Generale del Comune di Monreale che, attualmente, ricopre tale funzione nel Comune di Milano, e il Prof. Roberto La Galla, Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione.

Il Dott. Fabrizio Dall’Acqua ha affrontato il tema: “Il Comune: un’istituzione in crisi o crisi dell’organizzazione? Esperienze a confronto“, portando in evidenza le diverse esperienze e le migliori pratiche con cui si è confrontato durante la sua carriera. In particolare, ha rappresentato come i dipendenti comunali possano essere motivati e valorizzati con un appropriato sistema incentivante collegato ad una pianificazione e programmazione strategica. In tal senso, la formazione, non solo di tipo tradizionale, riveste un ruolo fondamentale nel dare senso alla quotidiana attività lavorativa, nel creare una visione di squadra e rafforzare un approccio etico e responsabile in chi è impegnato quotidianamente nella Pubblica Amministrazione.

Il Prof. Roberto Lagalla ha parlato del tema “La formazione come processo trasformativo della Pubblica Amministrazione: resistenze al cambiamento e opportunità di sviluppo“. L’Assessore regionale, inoltre, ha espresso parole di plauso nei confronti del percorso avviato dal Movimento “Il Mosaico”: “Una esperienza come poche nella nostra regione, capace di coniugare approfondimento tematico e partecipazione civica. Il fatto che giorno 28 dicembre, in così tarda ora, tanti cittadini sono coinvolti in una iniziativa di questo livello è un chiaro indicatore della bontà del percorso avviato e della qualità della proposta avanzata. Il Movimento, tassello dopo tassello, sta componendo un mosaico cittadino fuori dalle logiche di appartenenza partitica e nell’interesse della città di Monreale”.

Sull’evento abbiamo posto alcune domande a Roberto Gambino.

D) Qual è il senso di questa ennesima iniziativa del Movimento Il Mosaico?

R) Dopo avere parlato con tanti operatori e funzionari del Comune di Monreale, abbiamo ritenuto fondamentale affrontare questo tema. Non ci si può fare prendere dallo sconforto, non ci si può fare avvolgere dalla sfiducia. Abbiamo chiesto e ottenuto il coinvolgimento attivo di due attori che hanno un punto di vista privilegiato su tale materia: il Dott. Fabrizio Dall’Acqua e il Prof. Roberto La Galla. Riteniamo necessario, infatti, sprovincializzare il nostro “sguardo sulle cose” convinti che partecipazione e sinergie territoriali debbano connettersi con programmazione ed opportunità di livello istituzionale superiore, cominciando dalla Regione siciliana.

D) Una iniziativa di questo livello quale ricaduta concreta può avere sulla nostra realtà fatta di dissesto finanziario, demotivazione dei lavoratori del comune e sfiducia sempre più crescente da parte dei cittadini e lontana dalla realtà raccontata dal Segretario Generale del Comune di Milano?

R) Conoscere altri punti di vista ed esperienze è sempre utile, come può risultare prezioso creare collegamenti con altre realtà e altre istituzioni centrali per lo sviluppo del nostro territorio. Inoltre, oltre alla piena disponibilità data dall’Assessore La Galla nel sostenere i processi costruttivi e progettuali che stiamo avviando, con il Dott. Dall’Acqua abbiamo convenuto che con il Comune di Milano possiamo collaborare in attività di benchmarching, cioè progetti formativi di gemellaggio, scambio e confronto in cui si mettono in gioco le competenze ed i modelli organizzativi dei servizi comunali dei due comuni. Su questo punto ci metteremo subito all’opera per sviluppare la progettualità necessaria.

D) L’Assessore Lagalla si è spinto ad elogiare l’esperienza del Movimento Il Mosaico. Questo si può leggere come una investitura, un endorsement in vista delle amministrative 2019?

R) L’endorsement ed il riconoscimento è nei confronti del nostro percorso, fatto di metodo e di partecipazione autentica. Nessuna investitura per le prossime amministrative, non lo pretendiamo né sarebbe corretto nei confronti di una dinamica locale ancora poco chiara in riferimento alle candidature a Sindaco. Una cosa, però, la possiamo dire: sotto la spinta di tanti aderenti al nostro Movimento, stiamo considerando con attenzione la possibilità di presentare una nostra lista alle prossime elezioni comunali. Le risorse ci sono e anche la motivazione sta crescendo di giorno in giorno.

D) La presenza di Massimiliano Lo Biondo, candidato sindaco, e di Francesco Macchiarella rappresentante del Movimento civico Bene Comune, può essere considerata come un preludio di un comune percorso?

R) Per la verità avevamo chiesto il coinvolgimento attivo all’iniziativa di un altro attore politico locale, Marco Intravaia che, in considerazione di impegni lavorativi istituzionali all’Assemblea regionale, ha chiesto all’Ing. Geppino Puppella di portare un saluto. Circa l’eventuale sviluppo di alleanze e percorsi comuni, come sottolineato dallo stesso Assessore Lagalla, non siamo interessati a personalismi ma all’attivazione di processi partecipativi e progettuali. Aspettiamo ancora di capire quale metodo e quali contenuti programmatici propongono i vari candidati a sindaco e, anche, con quali compagni di strada stanno lavorando. Ad oggi, abbiamo assistito a tanti proclami e autocandidature a mezzo “comunicato stampa” senza alcuna iniziativa politica e senza alcuna proposta progettuale.