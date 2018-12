Parcheggio Cirba, Caputo: “Tariffe regolari? Il Comune faccia un controllo”

Monreale, 29 dicembre 2018 – Il sospetto che viene avanzato da Salvino Caputo, candidato sindaco di Orgoglio siciliano, è che vengono applicate delle tariffe maggiorate rispetto a quanto previsto dalla convenzione.

“È paradossale che una gestione pubblica di un bene comunale possa essere condotta alla luce del sole in aperta violazione delle norme contrattuali, determinando incassi non versati al Comune, con evidente danno erariale. Complice l’assoluta mancanza di controlli da parte dell’Amministrazione comunale”.

“La società che gestisce il parcheggio comunale di contrada Cirba – ha precisato Salvino Caputo – ha avuto affidato anche il servizio dei gabinetti pubblici inerenti l’area adibita a sosta. Il prezzo stabilito dalla convenzione comunale è di 0,50 ad accesso. La ditta con tanto di cartello e logo municipale impone il costo di 1 euro ad accesso, a meno che la convenzione pubblicata sul sito del Comune sia stata successivamente modificata quindi siamo in pieno rispetto contrattuale, diversamente è evidente che la ditta opera in regime di aperta violazione contrattuale. Imponendo somme non previste che di fatto vengono sottratte alle casse comunali”.

L’ex sindaco di Monreale non si ferma al parcheggio ed ai bagni ma denuncia anche lo stato di abbandono delle aree verdi inerenti al parcheggio. Sull’argomento un mese fa la Redazione di FiloDiretto aveva affrontato il problema della scarsa pulizia del posto. “La convenzione – continua Caputo – prevede la pulizia e sistemazione delle aree a verde della scalinata Torres e di quelle inerenti il parcheggio. Pulizia che non vine effettuata e basta guardare per rendersi conto dello stato di degrado” .

“Se la tariffa di 1 euro non è stata concordata con il Comune siamo in presenza di fatti gravi che impongono l’immediata risoluzione contrattuale” .

“Ho chiesto – ha concluso Caputo- alla Polizia municipale di effettuare i controlli e immagino che il Comune chiederà la restituzione di somme incassate in aperta violazione contrattuale”.

Sulla presunta violazione della convenzione da parte della società ACS abbiamo chiesto una dichiarazione al primo cittadino. “Se ci sono segnalazioni – afferma Piero Capizzi – attiveremo subito i dovuti accertamenti per verificare lo stato delle cose ed adottare i provvedimenti”.