Il video di Natale dell’ospedale dei bambini dedicato al dottor Liotta

Palermo, 19 dicembre 2018 -Babbo Natale sta male, arriva al Pronto soccorso, presto fibrillatori in mano e i medici fanno il possibile per rianimarlo. Quando sembra non esserci più speranza però l’uomo si sveglia. Scoppia la festa nella sala di rianimazione del Pronto soccorso dell’ospedale dei bambini di Palermo.

Medici, infermieri, tutto lo staff ospedaliero indossa cappelli rossi e barba bianca e si mette a ballare per le corsie del dell’ospedale G. Di Cristina.

Sono gli auguri di Natale del team del Pronto soccorso Ospedale dei Bambini dedicati a Giuseppe Liotta il Pediatra ucciso dalla furia della natura a novembre 2018 a Corleone.