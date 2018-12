Aquino, case popolari di nuovo senza acqua. Inutile l’intervento dei giorni scorsi

Monreale, 17 dicembre 2018 – Siamo di nuovo alle prese con le case popolari di via Santa Liberata, ad Aquino. Dopo l’intervento dei giorni scorsi speravamo di non dover più tornare sull’argomento, ma purtroppo non è così. I residenti delle case popolari in questione, edifici di proprietà dello IACP, da anni ormai convivono con problematiche di ogni sorta legate un po’ alla mancanza di acqua corrente o alle ingenti perdite delle tubature, un po’ ai conseguenti danneggiamenti dei condotti del gas nonché alle condizioni fatiscenti degli edifici stessi e degli appartamenti.

Ebbene dopo l’intervento che avrebbe dovuto essere risolutivo siamo di nuovo punto e a capo. Da venerdì scorso le 33 famiglie che vivono nei quattro padiglioni di via Santa Liberata sono nuovamente senza acqua corrente. Un problema simile si era già verificato alcune settimane fa, a causa di una perdita che aveva ridotto la pressione impedendo all’acqua di arrivare fino agli appartamenti.

Recentemente i tubi dell’acqua erano stati effettivamente sostituiti, ma l’eccessiva pressione ha fatto scoppiare le giunture. Pertanto, vista la grossa perdita, venerdì scorso è stata sospesa la fornitura in attesa dell’ennesimo intervento di manutenzione. Intervento che, però, non è ancora avvenuto.

A segnalare il disservizio questa volta è Francesco Macchiarella, portavoce del movimento Monreale Bene Comune. “Chiediamo un intervento immediato dello IACP, responsabile di questa assurda situazione, e all’Amministrazione Comunale che vigili come d’uopo”, queste le parole di Macchiarella che definisce la situazione ormai una “telenovela se non una barzelletta”, e di cattivo gusto aggiungiamo. Un centinaio di cittadini rischiano di trascorrere le festività natalizie senza acqua, se l’organo competente non si attiverà immediatamente per risolvere il problema in maniera definitiva.

Se non si dovesse riscontrare un intervento risolutivo Monreale Bene Comune si impegna a fornire supporto consulenziale ai cittadini interessati, anche verso un inevitabile ricorso alle vie legali.