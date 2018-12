Ingrassia: un chirurgo in congedo, uno in pensione e chiude Ortopedia

Palermo, 15 dicembre 2018 – Da ieri l’ospedale Ingrassia ha visto chiudere il reparto di Ortopedia. Non sarà possibile effettuare ricoveri e interventi fino al mese di gennaio.

La causa della decisione, presa dal direttore sanitario dell’ASP Salvatore Russo, è da ricercare nel pensionamento e nel congedo per rischio radiologico di due chirurghi. Per i chirurghi rimasti disponibili in corsia è impossibile garantire la copertura 24h.

Si tratta comunque di una sospensione momentanea dell’attività, che riprenderà nel mese di gennaio come dichiarato dallo stesso Salvatore Russo. Ma fino a quel momento le ambulanze del 118 non porteranno all’Ingrassia i pazienti con fratture, mentre varrà garantita l’assistenza in emergenza in Pronto Soccorso a coloro che ci arriveranno con mezzi propri, che verranno comunque mandati in altri ospedali in caso di necessità.

Salvino Caputo ha scritto una nota all’Assessore alla Sanità invitando a predisporre la riapertura del reparto, e ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di convocare una seduta per adottare i provvedimenti necessari.

“Continua una politica sanitaria – dice Caputo – intenzionata ad arrivare alla chiusura del presidio sanitario dell’ospedale Ingrassia. Forse perché ritenuto antieconomico per le gestioni finanziarie della sanità siciliana. Non si è valutato che il presidio ospedaliero ha un’utenza di oltre 250 mila persone e che rappresenta il baricentro tra Palermo, Corleone e Partinico. È indispensabile che l’Ortopedia venga riaperta per evitare disagi e danni alla salute”.