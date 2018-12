A Monreale nasce BRQ, il primo show-room dove la casa dei tuoi sogni prende forma

Monreale, 13 dicembre 2018 – A Monreale sta per arrivare Brique, una nuova realtà accompagnata da un nuovo modo di costruire. Lo show room, in via Venero 137, verrà inaugurato il 23 Dicembre alle ore 17.00.

BRQ sigla di Brique, “mattone”, nasce dall’idea di Giuseppe Quartararo, giovane imprenditore in campo da anni nel settore edile e con un ricco curriculum nella realizzazione di prestigiosi appartamenti. Quartararo spinto dalla passione per il suo lavoro ha voluto creare un luogo dove, grazie alla collaborazione e al lavoro sinergico con diversi professionisti, il cliente può essere accompagnato in tutte le fasi. Quindi dal progetto all’esecuzione dei lavori fino alla scelta dei materiali ed accessori annessi, un progetto chiavi in mano.