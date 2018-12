Nella sede Arci Link gli studenti si incontrano: “Monreale è un dormitorio, non ci sono spazi per aggregazione giovanile”

Monreale, 10 dicembre 2018 – Quali azioni servono per favorire la partecipazione attiva dei giovani nella vita della comunità monrealese? A chiederselo e a chiederlo sono i giovani del territorio. Nella sede dell’associazione ARCI Link di chiasso Cavallaro, si è tenuto oggi pomeriggio un incontro, organizzato dai rappresentanti di istituto del plesso Basile di Monreale, per riflettere su una questione importante per i ragazzi.

L’iniziativa ha visto la partecipazione degli alunni del liceo Basile, insieme hanno analizzato la problematica in questione e ricercato delle possibili soluzioni. Tra le tematiche affrontate gli studenti denunciano l’assenza di uno spazio che favorisca l’aggregazione giovanile. “La stessa sede dell’associazione ARCI Link – spiegano i ragazzi – dove spesso ci incontriamo è angusta, inoltre rappresenta un impegno economico significativo per i membri che ogni mese devono pagare l’affitto e prendersi carico delle varie bollette”.

“La maggior parte dei ragazzi – dichiarono i rappresentanti dell’istituto Basile, Giovanni Tinervia e Rosario Ganci – preferisce andare a Palermo piuttosto che frequentare Monreale, lasciando così la piazza deserta. In una realtà civica che vede i giovani sempre più disinteressati alle vicende della

polis, è essenziale che i ragazzi abbiano a disposizione uno spazio aggregativo ubicato nel cuore della città dove si possa promuovere ogni tipo di iniziativa, senza dover farsi carico di spese insostenibili. Con grave desolazione e grande dispiacere possiamo costatare che Monreale, per molti coetanei, viene vista sempre più come un paese dormitorio. Noi vogliamo che tutti la vedano come una cittadina da vivere”.