Capizzi: “La Lega? I miei ideali sono nettamente contrari a quelli di chi discriminava il Sud fino a poco tempo fa”

Monreale, 22 novembre 2018 – “La Lega? Sono io a sostenere con forte convinzione di essere lontano anni luce da loro. I miei ideali sono nettamente contrari a quelli di chi discriminava il Sud, soltanto fino a poco tempo fa. Di chi voleva dividere in due l’Italia che invece è un’unica nazione”.

All’indomani dell’inaugurazione del primo circolo monrealese della Lega di Salvini, tenutasi a Pioppo, e in seguito alle dichiarazioni fatte dal consigliere Giuseppe La Corte, che aveva stigmatizzato i risultati dell’amministrazione Capizzi, segnandone le distanze, non si fa attendere la replica del primo cittadino.

“Questa amministrazione – dichiarava ieri Giuseppe La Corte – sarà ricordata come l’amministrazione del dissesto e del falso, ha distrutto gli uffici comunali e ha iniziato una raccolta differenziata in modo pessimo”.

“Ricordo ai due consiglieri della Lega che hanno fatto parte della precedente amministrazione, di cui La Corte ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco. Un’amministrazione dai pessimi risultati – replica Capizzi -. La mia invece è quella dei risultai concreti, incassati nonostante le grosse difficoltà finanziarie. A partire proprio dalla raccolta differenziata, avviata concretamente, quando loro ne sapevano soltanto parlare”.

“La mia amministrazione ha ripianato 40 milioni di euro di debiti” – continua Capizzi -. “Sempre questa amministrazione ha stabilizzato i precari, in tempo di guerra, quando altre amministrazioni non l’hanno fatto in tempo di pace”.

Il primo cittadino è un fiume in piena contro il consigliere della Lega. “Questa amministrazione verrà ricordata come quella che si è impegnata nella tutela strutturale delle scuole, tanto che i nubifragi di questi giorni non hanno comportato alcuna criticità, a differenza di quello che è successo in altre città. Noi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento milionario per il progetto delle scuole innovative”.

“Stiamo provvedendo alla ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Abbiamo messo ordine negli uffici comunali, e nonostante le difficoltà economiche abbiamo sempre garantito gli stipendi dei dipendenti”.

Capizzi in consiglio comunale aveva rivolto i migliori auguri di buon lavoro al neogruppo della Lega, ma sottolinea come questo movimento per tanti anni abbia guardato con superiorità e disprezzo gli abitanti del meridione d’Italia: “I miei principi certamente non possono essere gli stessi dei loro. I miei sono basati sull’equità dei cittadini e sul rispetto di tutti. Non dimentichino la politica della lega solamente di pochi anni fa, quando ci definivano terroni”.

Igor Gelarda, Capogruppo del Consiglio Comunale di Palermo e Rappresentante degli Enti Locali della Lega Sicilia, alla presentazione di ieri pomeriggio aveva elogiato il lavoro fatto dall’assessore della Lega Santo D’Alcamo, pur sottolineando: “il suo lavoro è comunque incompatibile con quello che noi stiamo facendo”.

Per Capizzi la presenza del leghista in giunta non rappresenta motivo di imbarazzo: “Santo D’Alcamo sta svolgendo un lavoro importantissimo e sta portando risultati. La nostra è una collaborazione leale che non ha motivo di interrompersi”.