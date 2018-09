Lupetto ha una zampa a rischio cancrena. Ritrovato in sangue davanti il Palazzo di Città

Monreale, 29 settembre 2018- Stamattina è stato ritrovato davanti la porta del Palazzo di città in una pozza di sangue, la zampa di Lupetto è esplosa e rischia di andare in cancrena se non si interviene immediatamente, a confermarlo anche i veterinari consultati. Adesso il cane, in condizioni di evidente sofferenza, si è allontanato dalla piazza Vittorio Emanuele in cerca di un posto tranquillo. Sui social impazzano le condivisioni e i commenti dove viene chiesto di aiutare l’animale. Sul posto ci sono due volontari Silvana Lo Iacono, solito volto noto di Monreale, e Chicco Alonzo. I due stanno cercando di fare il possibile per prendere il cane e trasportarlo con urgenza in clinica per le cure.

È successo quello temevano e che più volte hanno denunciato alcuni volontari, il cane da più di otto mesi gira per le strade di Monreale con un fil di ferro legato alla zampa che gli ha causato il gonfiamento e adesso l’emorragia. In questo frattempo inutili sono stati i tentativi di recupero di alcuni volontari che si sono offerti di recuperare il cane.

Purtroppo, l’animale non si fa avvicinare e servono mezzi e figure di cui il comune non dispone più. Sull’emergenza è intervenuto il consigliere Silvio Terzo che ha chiesto aiuto all’ex accalappiacani del comune di Monreale per intervenire con la cerbottana ma il dipendente comunale non sarebbe disponibile prima di lunedì.

Per il cane ogni ora potrebbe essere fatale. Intanto per le cure del cane c’è già una volontaria Eliza Gotto che si è offerta di sostenere le spese.