San Cipirello, operai forestali utilizzati per la manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale

Malnutrizione infantile e sostegno a ragazze ripudiate, serata di beneficenza a Villa Magnisi

Cronaca

Monreale, 27 settembre 2018 - "Noi per Loro" una serata di beneficenza si è svolta ieri sera a Villa Magnisi per raccogliere dei fondi da destinare al progetto contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso e il progetto “Claudine” in Burundi, a sostegno di ragazze madri ripudiate e rifiutat..