Autismo, l’arcivescovo Pennisi vola a New York per rinsaldare i rapporti con l’Associazione Parent to Parent

Monreale, 26 settembre 2018 – L’Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi in questo momento si trova negli Stati Uniti d’America. Insieme al suo segretario Don Giacomo Sgroi e a Giuseppe Rotolo, responsabile del dipartimento Diocesano per l’Autismo e le patologie correlate, parteciperanno a una serie di incontri per rinsaldare i rapporti tra la Diocesi di Monreale, la Diocesi di New York e l’Associazione Parent to Parent.

Nel 2016 era stata creata una rete tra l’importante Centro americano e il Dipartimento Autismo e patologie correlate di Monreale, con la collaborazione anche di diversi giovani monrealesi provenienti da un periodo di formazione specializzante. La volontà è di ridare speranza, oltre al sostegno per le cure, a tanti genitori di figli autistici.

Il modello su cui si basa il Dipartimento Autismo e patologie correlate si basa sul lavoro sul posto, prendendo spunto dallo stile operativo americano: gli operatori andranno a casa del paziente con l’obiettivo di prendersene cura cercando di non far sentire solo né il paziente né il genitore. Saranno previsti dei momenti di formazione continua che insegneranno alla famiglia a relazionarsi con i figli.

Il viaggio negli Stati Uniti d’America va a completare e concludere la visita pastorale avviata da Pennisi lo scorso anno nei vicariati di competenza. Invitato dalla parrocchia di Saint Joseph di Astoria, New York, l’alto prelato parteciperà all’inaugurazione di un affresco realizzato dall’artista borgettano Antonio Bartellino che raffigura il Cristo Pantocratore, immagine sacra che domina la basilica cattedrale di Monreale.