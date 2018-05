“La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede”, una mostra inedita nell’ex Monastero dei Benedettini di Monreale

Monreale, 10 maggio 2018 – Una mostra che gli organizzatori definiscono “monumentale”, con oltre mille reliquie tra cui il guanto delle prime stimmate. È stata approvata dalla giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Piero Capizzi, la delibera che da il via libera alla realizzazione di una grande mostra culturale e religiosa dal titolo “La grande luce di Padre Pio, tra scienza e fede”.

L’evento si svolgerà dal 29 giugno al 31 dicembre nel primo piano del Complesso monumentale Guglielmo II (ex Monastero dei Benedettini) e che punta a presentare attraverso oltre 1.000 reliquie autentiche la vita di San Pio, riproponendolo al grande pubblico attraverso un approccio unico ed innovativo che sarà curato e gestito dalla Società Navigare s.r.l. – immagine & comunicazione di Milano presieduta da Salvatore Lacagnina, con la direzione artistica di Alberto Festa.

Grazie a questo evento si prevede l’arrivo a Monreale di numerosissimi gruppi di fedeli, devoti, gente comune, appassionati ed estimatori, che con la loro presenza contribuiranno all’indotto economico, turistico e alla promozione dell’immagine della Città di Monreale. La proposta, che ha previsto anche la sigla di un protocollo d’intesa, è stata trasmessa dall’assessore alla cultura Giuseppe Cangemi al Dirigente Area Beni Culturali Giancarlo Li Vecchi per tutti gli adempimenti consequenziali. Per l’amministrazione comunale non è previsto alcun impegno di spesa.