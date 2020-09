Emergenza incendi, PD: “Trovare soluzioni rapide e concrete nell’interesse della Sicilia”

MONREALE – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal Circolo del Partito Democratico di Monreale:

Il Circolo del Partito Democratico di Monreale, insieme ai propri iscritti, esprime vicinanza e solidarietà alle Comunità di Altofonte e Piana degli Albanesi, come Monreale, duramente colpite dagli atti criminosi che in questi giorni hanno devastato immensi territori boschivi.

Nulla potrà ripagare le giovani generazioni dal furto subito in termini di risorse primarie di vita.

Ci auguriamo che le forze dell’ordine riescano ad assicurare quanto prima alla Giustizia gli autori delle devastazioni perpetrate in questi giorni.

Auspichiamo che i rappresentanti politici regionali, sia di governo che di opposizione, sappiano in tempi celeri trovare soluzioni rapide e concrete nell’interesse della Sicilia, che non può continuare a bruciare nell’indifferenza. Si trovino soluzioni credibili e definitive, anche alla luce del disegno di legge presentato in questi giorni dal Gruppo Parlamentare del PD di concerto con il Governo Nazionale, a un fenomeno che non può certo dirsi occasionale.

(Nella foto Silvio Russo, segretario del circolo del PD di Monreale)