Coronavirus, il Viminale contro Musumeci: “I migranti non competono alle regioni”

“La gestione dei flussi migratori non è di competenza delle regioni e non si capisce come l’ordinanza della regione Sicilia possa funzionare dato che la materia è disciplinata solo da leggi nazionali” – così commentano le fonti del Viminale l’ultimatum del presidente della regione Nello Musumeci, che ha disposto per le ore 24 di lunedì lo sgombero degli hotspot, dei centri di accoglienza e il trasferimento dei migranti che vi sono all’interno.

“Nessuna polemica con Musumeci” – affermano le fonti – “ma non è materia sua. Il governo è impegnato giorno e notte nella ricerca di soluzioni che servano ad allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia, ma non si capisce che effetti possa avere l’ordinanza disposta dal presidente della Regione”.