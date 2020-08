Gino Clesceri, titolare della Pasticceria Clesceri di Piana degli Albanesi, è uno dei pasticceri più conosciuti in Sicilia. Numerose sono state le sue apparizioni in programmi Rai e interviste per importanti emittenti straniere. Nel 2016 è stato selezionato dalla famosa casa produttrice di dolci Ladurée di Parigi per un consulenza sul cannolo arbëresh di Piana degli Albanesi. Poi nel 2002 è entrato nel Guinness dei primati, per aver fatto un cannolo lungo 4 metri che poi durante la Sagra del cannolo è stato distribuito a tutti i partecipanti. Tra le sue specialità ci sono anche le torte, la rosticceria e le arancine.

Da quanto tempo fa il pasticciere?

Faccio questo mestiere da circa 35 anni. Ho iniziato a lavorare nel lontano 1984. Inizialmente ho lavorato come apprendista, poi come primo pasticciere in un noto bar di Piana degli Albanesi. Avevo però il sogno di aprire una pasticceria e da circa 25 anni ho aperto un laboratorio di pasticceria di cui sono il titolare.

Qual è il segreto del suo cannolo?

Se lo dicessi, che segreto sarebbe? Scherzi a parte, la mia è una ricetta antica rivisitata. Senza dubbio è fondamentale la scelta degli ingredienti. La ricotta, infatti, è esclusivamente fresca e di pecora, proveniente dai nostri pascoli collinare che contribuiscono a renderla soffice e delicata. Un altro elemento fondamentale è la scorza artigianale. Bisogna farcirlo al momento in modo tale che la scorza mantenga la sua friabilità. Il periodo migliore per gustare un ottimo cannolo va da metà ottobre alla fine di maggio perché la ricotta è più saporita.

Qual è il rapporto coi clienti?

Ottimo. Per me il cliente deve essere accudito, coccolato e preso per la gola. Bisogna dare al cliente ciò che vorrei fosse dato a me. Chiacchierata e caffè sempre offerti!

È vero che il cannolo di Piana non è più quello di una volta?

Sicuramente le materie prime sono cambiate. Tuttavia, cerchiamo sempre di scegliere i prodotti migliori che abbiano caratteristiche organolettiche in regola con le nuove norme.

Quella di Giorgio Clesceri è un’attività che mira sempre al rispetto della qualità e alla soddisfazione del cliente.