Prosegue l’ondata di caldo, temperature ancora vicine ai 40 gradi

L’Anticiclone nord-africano tenderà nei prossimi giorni a dominare l’intera Isola portando le temperature a valori vicini ai 40 gradi. Caldo che in questi giorni sta causando particolari problemi alle persone, soprattutto anziane, per via anche dell’assenza dei venti che tendono a non rinfrescare l’aria, causando molta spossatezza.

Anche per quanto riguarda gli incendi la situazione non migliora. Oggi nel territorio monrealese se ne sono osservati diversi e nei prossimi giorni non si sa cosa ci può attendere a causa delle elevate temperature che contribuiscono al propagarsi delle fiamme.

Sui settori occidentali della Sicilia i valori massimi si aggireranno intorno ai 36-38 gradi, mentre sui settori orientali oltre i 39-40. Il tempo resterà bello, salvo qualche addensamento sui rilievi collinari, ma senza piogge.

I mari resteranno calmi, ma attenzione alle ore di punta (12:00-15:00) poiché saranno agitati accompagnati dalle moderate correnti superficiali. Venti deboli di Grecale su Palermo.