Coronavirus, 30 nuovi casi e 3 ricoveri in Sicilia

Sono trenta i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, tre i ricoveri ospedalieri in più rispetto a ieri. Al momento nell’Isola si registrano 342 positivi, di cui 301 in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale a 3.369. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 2.795, per un totale di 289.460. Mentre i guariti sono 2.743 e 284 i decessi.

“Cinque migranti positivi a Messina. Saranno trasferiti e andrà immediatamente chiusa anche quella struttura, appena libera dai soggetti in quarantena. Il modello imposto sta implodendo. E nessuno pensi ancora alla tendopoli. Non si può fare. Punto”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.