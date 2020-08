Riqualificazione del fiume Oreto, c’è l’ok del Comune: piano da 13 milioni

PALERMO – Saranno utilizzati 13 milioni di euro per la riqualificazione della foce del fiume Oreto e della costa limitrofa. Il progetto è stato approvato dalla giunta Comunale da realizzare con i fondi comunitari del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

“Dopo aver individuato i finanziamenti necessari per intervenire sullo stato del fiume – afferma il sindaco Leoluca Orlando – il Comune si è attivato per un ulteriore importante passo verso il totale recupero dell’Oreto, per restituirlo il più possibile al suo stato di corso d’acqua naturale, combattendo gli scarichi abusivi e progettando interventi per la tutela e la fruizione sostenibile. Ora un nuovo progetto, per il quale contiamo di poter accedere ai fondi comunitari da impegnare entro la fine dell’anno, per completare un intervento storico per la nostra città. Un intervento, che unito a quelli per la depurazione delle acque, permette sempre più di guardare al futuro di una Palermo che riscopre il mare e la sua fruizione”.

Il Comune adesso punta allo sbocco a mare del fiume. La linea della costa interessata dai futuri interventi partirà dal porticciolo di Sant’Erasmo fino allo stand Florio. E così dopo anni di abbandono l’area sarà “finalmente” riqualificata.

Un successivo intervento, grazie al supporto di una squadra di biologi, geologi, architetti e geotecnici, sarà finalizzato alla rigenerazione del suolo, tramite l’impianto di una nuova vegetazione che sarà compatibile con le condizioni geologiche e climatiche del fiume.