Palermo, completata e aperta la nuova via Palinuro: dal 1° settembre al via Mondello pedonale

PALERMO – E’ stata inaugurata e aperta ieri pomeriggio la tanto attesa via Palinuro, dopo il suo prolungamento. Un progetto importante che va ad unire le due strade principali di Mondello, la via Mondello e via Galatea permettendo di raggiungere la borgata marinara con un percorso alternativo.

“Ad agosto – ha chiarito il sindaco – monitoreremo l’andamento del traffico con il naturale alleggerimento del lungomare, determinato dalla disponibilità del nuovo percorso, e valuteremo insieme con la Circoscrizione, con i residenti e con i commercianti le modalità di attuazione di tale pedonalizzazione. In particolare, dovremo valutare la possibilità di chiudere tutto il lungomare da Valdesi sino al paese o solo un tratto. Ritengo personalmente che vada presa in considerazione una pedonalizzazione più ampia possibile, come strumento per supportare sia la vivibilità sia le attività commerciali della borgata”.

Il vicesindaco Fabio Giambrone ha affermato che già a partire dalla prossima settimana saranno convocate tutte le parti coinvolte per affrontare il tema. Da lunedì inoltre, saranno attivati i parcheggi Mongibello alto e basso che erano stati chiusi per ragioni di sicurezza.

Anche a Mondello da lunedì le zone blu torneranno in vigore. Tutti i pass rilasciati per la stagione 2019 saranno validi anche per il 2020. Il tutto per evitare di creare danni economici alle famiglie. I pass nuovi potranno essere richiesti presso la postazione decentrata di Pallavicino, via Eleonora Duse. Per maggiori informazioni vi consigliamo di chiamare al Tel. 091.7409440.