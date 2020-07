Per il weekend punte di 40 gradi, la Protezione Civile emana allerta incendi e ondate di calore

L’alta pressione copre tutta la nostra Isola garantendo sempre tempo stabile e soleggiato. Però nasce una complicazione, il caldo. Infatti l’anticiclone nord-africano porterà le temperature prossime ai 40 gradi sulla città di Palermo mentre in alcune zone dell’entroterra se ne potrebbero registrare circa 35-37.

Per via del forte caldo previsto la Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino meteo che preannuncia per la giornata di domani massimo rischio incendi in ampie zone della Sicilia, compresa la provincia di Palermo, e una ondata di calore con temperature fino a 36-40 gradi.

L’ondata di calore è prevista IN AUMENTO, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saliranno ancora.