Accoltella il suo ex datore di lavoro e fugge, arrestato giovane di Borgetto

I militari, su segnalazione del 118, si sono recati in una stalla di Capaci dove D.M.r. 45enne allevatore di Torretta era stato accoltellato. Dopo una rapida ricostruzione dei fatti, si appurava che l’aggressore, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe accoltellato il suo ex datore di lavoro per motivi ancora in corso di accertamento.