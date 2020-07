Scuola materna di via Polizzi, in arrivo 36 mila per le verifiche di vulnerabilità sismica

MONREALE – L’amministrazione Arcidiacono ha ottenuto dalla Regione Siciliana un finanziamento di 36 mila euro, per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica per l’edificio scolastico in via Polizzi, nella frazione di Pioppo. A renderlo noto l’assessore all’Edilizia scolastica Rosanna Giannetto, che si è già attivata con i tecnici comunali al fine di programmare gli interventi che serviranno ad avviare i lavori per l’apertura.

“La riapertura della scuola di via Polizzi è una delle nostre priorità – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – per consentire ai bambini che frequentano la scuola materna di Pioppo di fruire di un bene da troppo tempo in disuso”.