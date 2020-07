I colori e gli smalti brillanti di Nicolò Giuliano negli appartamenti di Temptation Island

MONREALE – Per chi conosce la bellezze delle creazioni di Nicolò Giuliano, non è stato difficile distinguere il suo stile, all’interno degli appartamenti allestiti per Temptation Island.

Un segreto miscuglio di colori e smalti brillanti sigilla ogni singola opera del maestro monrealese. La creatività e l’innovazione nel settore della produzione di manufatti artistici, artigianali e industriali, per il secondo anno è stata scelta da Mediaset per il programma televisivo in onda su Canale 5. Le pigne, i vasi, le lanterne da cabinamento sono solo alcune delle creazioni di Giuliano che sono entrate nelle case degli italiani.

“Ci hanno scelto loro – dice Nicolò Giuliano -, cercavano oggetti particolari e navigando navigando ci hanno trovati. Abbiamo fornito realizzazioni per arredamento interno e esterno. Nonostante il lock down, stiamo andando bene. Ci occupiamo di esportare in Europa ma anche fuori. L’oggettistica è un complemento ma noi ci occupiamo principalmente di pavimentazione. I nostri materiali sono prodotti interamente a mano”.

Ma non è tutto. Il maestro Giuliano, un’istituzione nel campo della lavorazione della ceramica, nella creazione di opere uniche, ma anche nella realizzazione di elementi d’arredo, dai pavimenti alle maioliche, si sta occupando dell’arredamento di Villa Igea. Per la prestigiosa villa palermitana l’azienda, ai piedi del Duomo di Monreale, sta realizzando dei tavoli in ceramica.

Negli ultimi quarant’anni il nome Nicolò Giuliano è diventato sinonimo di eccellenza nel campo delle ceramiche artistiche a Palermo come in tutta Italia. L’azienda è cresciuta mantenendo inalterato però lo spirito originale che ha ispirato il maestro fin da quando ha creato il primo laboratorio a Monreale. Oggi quello che era un laboratorio è diventato fabbrica, dove vengono realizzati con cura artigianale rivestimenti e pavimenti in cotto e ceramica, complementi d’arredo, ed elementi architettonici; ma è anche un museo di ceramiche d’arte, e un punto di riferimento a Palermo per il restauro e la creazione di maioliche siciliane. Con un valore artistico che già si svela ai contemporanei nella sua pienezza.