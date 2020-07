Giro d’Italia 2020, sui social i video della “Grande partenza” da Monreale

Spunta in rete il video della grande partenza del Giro d’Italia 2020 da Monreale. Come è stato ufficializzato nei giorni scorso, infatti, la Carovana rosa partirà in grande stile dalla piazza di Monreale il 3 ottobre 2020. Davanti al Duomo si consumerà la partenza di una prova a tempo individuale che darà il via ala corsa ciclistica più importante del Paese.

Come detto, in rete è spuntato adesso il video che mostra il percorso che i ciclisti, che arrivano da ogni parte del Globo, seguiranno nel corso delle tappe siciliana. Tutti i dettagli delle 21 tappe della Corsa Rosa 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre e organizzata da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport saranno svelati sui Social. Dal primo pomeriggio di ieri, 29 luglio, iniziano a svelarsi i dettagli delle quattro tappe della Grande Partenza nella Regione Siciliana, per poi proseguire con i video percorsi di tutte le altre tappe della Corsa Rosa.