Un video spot per Monreale, il sindaco incarica una regista a titolo gratuito

L’amministrazione Arcidiacono da mandato alla regista Rosalinda Ferrante di realizzare uno spot promozionale della città di Monreale. L’incarico è a titolo gratuito.

La scelta del sindaco arriva in vista della prima tappa del Giro d’Italia 2020 che avrà inizio da Monreale il prossimo 3 ottobre. Il sindaco non vuole trovarsi impreparato a questa importante vetrina internazionale per la città normanna, per questo motivo ha individuato una “figura di esperienza” come si legge delle delibera sindacale, “che supporti il sindaco nella realizzazione di un video spot promozionale che, raccontando le bellezze di Monreale, possa favorire il rilancio dell’intero settore turistico del territorio”.

Come detto, l’incarico sarà svolto a titolo gratuito dalla professionista e avrà durata sino al prossimo mese di ottobre. Rosalinda Ferrante, come si evince dal suo curriculum, è diplomata in Grafica Pubblicitaria con specializzazione in fotografia.