L’Antica Grecia e gli Dei dell’Olimpo: un tema che affascina da sempre

L’argomento dell’Antica Grecia e degli Dei dell’Olimpo da sempre piace a grandi e bambini, uomini e donne e per questo, non a caso, è tema di numerosi cartoni, film e telefilm. Ricordiamo il successo di Hercules, Xena la Principessa Guerriera, Pollon, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

La curiosità che suscita questo mondo così lontano, padre della cultura occidentale, è indiscutibile e prima o poi interessa tutti, anche perché capita non di rado di vedere testimonianze greco-romane che richiamano l’argomento in vacanza, in viaggi o in tv.

Personaggi alati, corone d’alloro, poteri magici, templi, gioielli, trasformazioni sono sempre un must di grande interesse. Per non parlare delle storie dei miti greci che spiegherebbero determinati fenomeni naturali per questa cultura e che fanno parte dei tanti racconti che si narrano ancora oggi ai bambini. Insomma leggenda e realtà della cultura greca si sono fuse nel tempo e le ritroviamo oggi come argomento in moltissimi settori e campi.

Il tema dell’Antica Grecia e degli Dei dell’Olimpo piace da sempre

A piacere moltissimo e ad affascinare tante persone forse è proprio il fatto che i Romani di cui ci sentiamo indubbiamente eredi trovandoci ad occupare il medesimo territorio e di cui abbiamo ereditato moltissimo della vita moderna, hanno preso molto dalla civiltà greca e con orgoglio lo si è sottolineato in ogni modo nel corso dei secoli. In sostanza in Italia ci si sente quindi un po’ figli dell’affascinante cultura greca e in effetti, dal momento che se ne captano i segnali in così tanti elementi, è difficile negarlo.

Basta pensare alle numerose eredità che di questa cultura ha preso la cultura cristiana: ai nomi dei giorni della settimana, dei mesi, alle festività ereditate alle architetture di alcuni edifici, alla cucina, alla lingua e a tante altre cose.

I bambini stessi ormai sanno riconoscere una colonna, un tempio, un sandalo o le raffigurazioni di determinati dei dell’Olimpo, quantomeno i più famosi. Il tema dell’Antica Grecia, di conseguenza, è sfruttato oggi per l’arredamento di case, locali, per feste a tema, eventi, per attrazioni nei parchi e anche come tema di sfondo per i giochi online.

Il tema Olimpo nelle slot machines online

Anche nei tempi moderni dove regna la tecnologia, il digitale, la realtà virtuale e ogni sorta di macchinario del futuro, tra le epoche passate più attraenti e capaci di fare la differenza c’è sicuramente quella dell’Antica Grecia e degli Dei dell’Olimpo. Un esempio recente che ha fatto molto parlare i fan del casino online e delle slot machines è di sicuro Age of Gods.

Si tratta di una serie di slot con tematiche dell’Antico Olimpo e degli Dei Greci (alcuni nomi? Apollo Power, Ruler of the Seas, God of Storms, King of Olympus, Furious 4, Fate sister ecc.) L’argomento non è caro solo nei casinò dello Stivale, ma trovi le slot Age of Gods anche sui casino online stranieri, che spesso offrono bonus e condizioni più vantaggiose di quelli nazionali, tra l’altro.

Di fronte a questo tema così sfruttato e alla passione che esso genera c’è da chiedersi quanto l’immagine che si dà attraverso i giochi ed i media rispecchi in realtà la cultura greca. Di certo chi scrisse quei miti non si sarebbe mai aspettato un successo millenario di questa portata.