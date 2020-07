Conto corrente online per aziende: perché è la scelta più giusta

Imprese e professionisti oggi si trovano davanti un panorama ampio per quanto riguarda i conti correnti aziendali ed è per questo che molte volte sono in difficoltà nell’effettuare una scelta. Le tipologie, gli istituti che li propongono, i costi sono però molto diversi da un prodotto all’altro, ma è fondamentale saper scegliere bene perché una buona gestione del conto significa poter amministrare al meglio la propria impresa.

Una prima grande differenza fra i conti correnti per aziende è quella che esiste fra quelli online e quelli tradizionali. Di fatto il prodotto offerto dalle banche tradizionali, nonostante oggi la maggior parte delle banche propongano il servizio di home banking, risulta non essere sempre adatto al mondo del business. Il motivo è che molte volte si tratta di conti correnti pensati per privati poi molto semplicemente (troppo semplicemente) riconvertiti per le aziende e i professionisti. Le esigenze di questi, però, sono ben diverse rispetto a quelle dei privati e il conto corrente è per questi uno strumento di lavoro molto importante.

In un panorama finanziario tradizionale insoddisfacente e in uno online che nella maggior parte dei casi è per privati, arriva la proposta di Qonto. Si tratta di una neo banca francese che propone un conto corrente aziendale online strutturato sulla base delle reali necessità dei professionisti, dei freelance, delle partite IVA, delle PMI, delle StartUp e delle Società di Capitali.

I vantaggi di un conto corrente online aziendale

Il conto corrente aziendale online è la soluzione migliore per il business, non solo per una questione economica, ma proprio per l’efficienza, la qualità e la rapidità dell’operatività. I costi dipendono ovviamente dall’istituto a cui ci si rivolge, così anche la serietà e la trasparenza nei confronti della clientela.

Qonto ha fra i suoi principali obiettivi, oltre a quello di proporre qualcosa di efficiente che consenta di lavorare meglio, anche quello di offrire un servizio trasparente, chiaro, serio, semplice in modo tale da proporsi alle imprese e ai professionisti non solo come erogatore di un prodotto finanziario, ma come un partner strategico.

La comodità di non doversi recare in alcun istituto né per l’apertura del conto, né per la gestione e tantomeno per avere assistenza è di certo qualcosa di irrinunciabile. Il conto si può controllare costantemente da remoto, dal proprio PC o dallo smartphone, così come le varie operazioni ad esso collegate. I tempi in questo modo si accorciano, grazie all’innovazione, rendendo tutto più agile e snello, cosa che nel mondo degli affari, si sa, significa competitività, efficienza, precisione.

I servizi di Qonto per le aziende e i professionisti

Qonto per i suoi clienti ha ideato un conto corrente ben fornito di servizi utilissimi per gestire e monitorare al meglio i flussi di denaro aziendale e per snellire determinate procedure normalmente tediose. Con Qonto si possono effettuare diverse modalità di pagamento che di norma vengono eseguite dalle imprese, compresi i bonifici multipli, utili, per esempio, per il pagamento degli stipendi.

Con questo istituto si possono altresì ricevere pagamenti di diverse tipologie, in modo tale da poter offrire ai propri clienti una vasta scelta. La possibilità di richiedere ed avere multi-accessi al conto corrente e più carte di debito nominative consente ai propri collaboratori di effettuare pagamenti, snellendo la comunicazione interna. Ovviamente per ogni accesso e per ogni carta aziendale il titolare può definire limitazioni a suo piacimento, senza mai perdere il controllo delle varie uscite dal conto.

Un accesso in sola lettura dedicato al contabile amministrativo gli consente di scaricare tutti i movimenti da e verso il conto. Le carte aziendali permettono di evitare iter lunghi e complessi nelle pratiche dei rimborsi spesa, visto che nessuno deve anticipare denaro al posto dell’azienda e rendicontare quindi le spese sostenute.