“Non è un villaggio sperduto del terzo mondo è San Martino delle Scale”, le lamentele degli abitanti

SAN MARTINO DELLE SCALE – “Da venerdì sera senza acqua, da trent’anni senza illuminazione stradale. I cassonetti dei rifiuti sono a chilometri di distanza. Le strade inagibili o con buche di molti decimetri di profondità, la vegetazione che copre ambo i lati delle vie e, da un trentennio almeno, l’assenza di qualsiasi pulizia o manutenzione stradale. Non è uno sperduto villaggio del terzo mondo è il Villaggio Montano a San Martino delle Scale, poco ridente frazione del Comune di Monreale”. È soltanto una delle tante segnalazioni arrivate in redazione per segnalare la mancanza dei servizi a San Martino delle Scale.

Nella frazione monrealese è tornato pressante il problema dell’erogazione idrica. L’interruzione è stata generata da un guasto al pozzo Burbi. “I rubinetti sono a secco da venerdì nel villaggio montano e da una settimana in via SM8 13”. Intanto, per giorno 29 luglio il comune ha programmato una manutenzione straordinaria: prevista l’interruzione dell’acqua dalle 9 alle 17.

Piovono lamentele anche nei social, la gente si sfoga nel gruppo Facebook “Comitato cittadino San Martino delle Scale”. Diversi i commenti che sono scaturiti dopo l’investimento dell’ennesimo gatto nelle vicinanze della forneria Messina. Vicino all’animale c’era anche un ragazzino che stava gettando la spazzatura ma che per fortuna è rimasto illeso. “Nel buio più totale un’auto a velocità sostenuta ha preso in pieno il nostro amato gattone – scrive il padre del giovane – per fortuna non prendendo anche mio figlio. Scrivo con ancora le lacrime agli occhi e con dentro la testa le parole di mio figlio che rimbombano”.

“Purtroppo nei vari anni solo promesse e mai fatti concreti e il degrado continua ad avanzare. Ora abbiamo nuovamente il problema dell’acqua”. “Per quanto sia bello il territorio, non certo grazie all’uomo, ci sembra di abitare nella terra di nessuno – scrive un altro abitante del villaggio montano – cassonetti pieni di rifiuti di ogni tipo. Eliminare un vecchio frigo è stata un’impresa complicatissima e lo è anche recarsi a gettare la spazzatura nel buio della notte con il timore di essere investiti o di inciampare in un fosso”.

Le richieste degli abitanti: illuminazione, segnaletica e manutenzione del manto stradale, dissuasori di velocità

“Chiediamo segnaletica stradale, manutenzione del manto, dissuasori di velocità, illuminazione, raccolta differenziata, ritiro porta a porta dei rifiuti ingombranti con chiara indicazione di chi se ne occupa”. Sono le richieste che chiedono a gran voce i cittadini di San Martino delle Scale.

La risposta dell’assessore: “L’impianto d’illuminazione è nei nostri programmi ma al momento non abbiamo le risorse finanziarie”

“Per quanto riguarda l’illuminazione nel villaggio montano sono stati rubati i cavi – risponde Geppino Pupella, assessore ai Servizi idrici -. Manca la rete, abbiamo programmato e la rifaremo ma al momento non abbiamo le risorse finanziarie. Invece, per quanto riguarda il tratto di viale Regione siciliana rimasto al buio, verificheremo con gli uffici tecnici e cercheremo di capire a cosa è dovuto il guasto e interverremo per ripristinare l’impianto”.

Sull’assenza dell’acqua l’assessore riferisce che “i tecnici sono già a lavoro per risolvere il guasto al Pozzo Burbi”.