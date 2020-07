Da Monreale alle Eolie, il concerto del pianista Giuseppe Grippi

Un grande plauso e attestato di stima da parte del primo cittadino Alberto Arcidiacono e di tutta l’amministrazione per il giovane musicista Giuseppe Grippi che si esibirà oggi nella splendida isola di Salina in località Malfa, nell’incantevole dimora storica di Palazzo Marchetti. “Esprimo il mio apprezzamento personale per il successo del musicista Grippi – dichiara il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono – Non capita tutti i giorni avere nel proprio comune uno dei migliori pianisti d’Italia, vincitore del secondo premio London Gran Prize Virtuoso 2020 e sicuramente va il mio più sentito ringraziamento – ha aggiunto il primo cittadino – per aver portato in alto il nome di Monreale in una circostanza dal grande valore simbolico”.

Giuseppe Grippi, si esibirà oggi alle 19,30 al pianoforte presentando le “Goldberg – Variationen – BWV 988” di Johan Sebastian Bach .

Con la direzione artistica di Riccardo Insolia e la collaborazione di Astrid Mirabito e su proposta dell’associazione Didime 90, da Luglio a Ottobre 2020 si da il via ad una stagione musicale e culturale, intitolata “Incontri culturali a Palazzo Marchetti”, rassegna di concerti finalizzati alla creazione di un Cine-Auditorium, un edificio innovativo, tecnologicamente all’avanguardia, che ospiterà non solo chi ama i film, ma anche per la realizzazione di musica, cinema e regia, che arricchiranno l’offerta culturale e artistica dell’isola.

Il maestro Giuseppe Grippi è nato nel 1993 e si è diplomato sotto la guida di Massimiliano Vitale nel 2011, a 17 anni, con 10/10, lode e menzione d’onore presso l’ISSM Arturo Toscanini di Ribera.

Il suo curriculum è stato arricchito da numerose partecipazioni ad importanti manifestazioni musicali

Tra le ultime:

Nel 2019, ha tenuto un recital presso la Barocksaal-Stift Ossiach in Austria eseguendo opere di J. Brahms, M. Castelnuovo-Tedesco e N. Medtner; ha partecipato in formazioni cameristiche al Festival di Ravello eseguendo opere di R. Hahn, M. Ravel e C. Franck; ha inoltre esordito presso la Kulturhaus Schwartzsche Villa a Berlino in collaborazione con l’Internationale N. Medtner Gesellschaft eseguendo opere di N. Medtner.

Alcune sue esecuzioni sono state trasmesse dalla RAI e da ClassicalPlanet nell’ambito del Festival Euroclassical, con registrazioni live streaming di opere di J. Brahms e R. Schumann.

Recentemente, ha eseguito l’integrale delle Sonate op. 120 di J. Brahms col clarinettista Fabio Di Casola (vincitore del 1st Prize al “Concours International d’Exécution Musicale” di Ginevra) ed è stato selezionato come borsista per la partecipazione al prestigioso Bayreuther Festspiele 2019 in Baviera dedicato alle opere di Richard Wagner; inoltre, ha inciso il Requiem KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart trascritto da Carl Czerny per pianoforte a quattro mani.