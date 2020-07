“COMER SUD LIVE SHOW ON THE ROAD”, a Monreale applausi e risate (Foto e Video)

MONREALE – Tanta allegria e molte risate. Ieri, 26 Luglio 2020, Monreale, nella sua meravigliosa piazza Guglielmo II, ha ospitato, a costo zero, la prima tappa dello spettacolo “Comer Sud Live Show On The Road”, spettacolo che sarà presentato, in seguito, anche a Catania.

“Prima manifestazione vera, grande, dopo la ripartenza. Ha un grande valore per noi! – queste le parole del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono – “ … Il primo grande spettacolo, con un grande pubblico e con una grande organizzazione”.

I noti cabarettisti, Giuseppe Castiglia, Toti & Totino, Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Davide Di Martino, Silvia Russo, hanno allietato la serata di tantissimi cittadini monrealesi, esibendosi su un palco immerso in uno “scenario magico”, come gli stessi hanno detto, reso speciale dal Duomo di Monreale.

Il 26 Luglio 2020, a Monreale, si respirava aria di “una nuova normalità” e di pacata spensieratezza!

L’evento si è svolto in conformità alle prescrizioni governative sotto la vigilanza dei Carabinieri e degli uomini della Protezione Civile; il personale comunale impegnato nel servizio d’ordine è stato coadiuvato dai volontari delle associazioni Overland ed Evergreen. Sono state poste, preventivamente, delle transenne sia nei vari punti di accesso alla piazza, dove per l’ingresso veniva richiesto al cittadino di indossare la mascherina (in mancanza, gli veniva fornita dagli organizzatori), sia nella zona antistante al palco, per evitare formazione di assembramenti. Anche durante l’esecuzione dello spettacolo, i presentatori più volte hanno esortato il pubblico al rispetto delle misure di sicurezza.

Verso la conclusione dello spettacolo, il sindaco ha regalato, orgogliosamente e con gratitudine, ai presentatori, una mattonella in ceramica raffigurante il logo della città di Monreale.

Nella stessa giornata di ieri altri due eventi hanno movimentato la cittadina monrealese.

Alle 18:30, presso Villa Savoia, si è tenuta la semifinale di “Una voce per Monreale” e invece, alle ore 21:00, presso la Basilica Abbaziale di S. Martino delle Scale, ha avuto luogo il secondo appuntamento del XXXIII Festival Organistico.