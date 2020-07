Giro d’Italia, prima tappa a Monreale trasmessa in mondovisione

MONREALE – Confermata la prima tappa del Giro di Italia con partenza dalla cittadina Arabo-Normanna ed arrivo a Palermo.

“Un risultato straordinario frutto di una sinergia tra istituzioni con un ruolo fondamentale svolto dalla Regione Sicilia; ma la scelta di Monreale è soprattutto la consacrazione di un patrimonio artistico monumentale di caratura internazionale che ha giocato un peso non indifferente nella scelta della Città di partenza del prossimo Giro di Italia”. È raggiante l’assessore Ignazio Davì, in quota Mosaico con delega allo Sport e ai Beni Culturali e Unesco, che si unisce alla grande soddisfazione del Sindaco, Alberto Arcidiacono, e del Presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, che sottolinea come questa sia “un’occasione per consacrare nel mondo l’immagine di Monreale e del sito seriale UNESCO Palermo Arabo Normanna e le cattedrali di Monreale e Cefalù”.

Una tappa di apertura del Giro che verrà trasmessa in mondovisione e che traccia, in questo momento così drammatico per via della pandemia. Un ponte rosa pieno di speranza, tra il passato di un territorio che ha visto i natali del campione olimpico e pluricampione mondiale Guido Messina (scomparso recentemente il 10 gennaio u.s.), e ha visto crescere il tre volte campione d’Italia Giovanni Visconti. “Proprio con questo gareggiare in giovanissima età il fuoriclasse siciliano Vincenzo Nibali – continua Davì – con il Sindaco, con gli organizzatori e con il Comitato di Tappa abbiamo già ideato alcuni momenti per sottolineare questo legame, in particolare con Visconti e Nibali. Nei prossimi giorni verrà messo a punto il percorso del cronometro individuale che vedrà partire tutti i partecipanti singolarmente e scaglionati a distanza di un minuto, o​ poco più, uno dall’altro all’ombra del nostro splendido Duomo.

Sarà l’occasione per coinvolgere tutta la città in una festa rosa, in sinergia con Palermo. Con tutta la Giunta e con il Comitato locale di tappa,​ coinvolgeremo attivamente il mondo della scuola, gli esercizi commerciali, le associazioni sportive e culturali. Un momento unico e storico per la nostra città che sarà vetrina nel mondo e che sicuramente avrà effetti positivi sui futuri flussi turistici. A tal proposito – conclude l’assessore Davì – ospiteremo per un periodo nella nostra Città il Trofeo Infinity del Giro di Italia che richiamerà tanti appassionati e visitatori da ogni parte della Sicilia e non solo”.