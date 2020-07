Corleone, era stata sottratta nel 1970, oggi la tela del XVIII sec. restituita alla diocesi di Monreale

La tela è in ottimo stato di conservazione e raffigura la Vergine con in braccio Gesù bambino incoronata da due putti e circondata da angeli festanti. A sovrastare la scena la colomba bianca simbolo dello Spirito Santo e della Compagnia dei Bianchi di Corleone.

“Il ritrovamento del prezioso capolavoro è una magnifica notizia non solo per la Compagnia dei Bianchi ma per tutta la comunità – ha dichiarato il presidente Vincenzo Gallina -, la Madonna del Lume farà ritorno nella sua collocazione originaria. Come Compagnia ci siamo resi disponibili nel corso degli anni durante le indagini fornendo informazioni che si sono poi rivelate utili al riconoscimento e all’identificazione dell’opera. Non vediamo l’ora che anche la cittadinanza possa ammirare questo capolavoro. Un ringraziamento speciale – ha aggiunto – va a don Bernardo Briganti per essersi così attivamente speso per il recupero dell’opera”.

La Madonna del Lume è legata alla figura di suor Maria Cira Destro, mistica corleonese per la quale è iniziato il processo di beatificazione proprio in questi giorni.

“La suora era devotissima alla Madonna del Lume e da bambina si recava presso l’oratorio della Compagnia dei Bianchi per pregare davanti all’altare dove era collocata la tela – spiega Vincenzo Campo, presidente dell’associazione che curerà il processo di beatificazione della suora – la bambina soleva portare una coccarda fatta con le sue mani che appendeva alla tela con l’aiuto del sacrista. Fu proprio il sacrista a vedere la giovane Maria Cira levitare verso l’apice della tela per collocare da sola la coccarda, un evento miracoloso accaduto proprio davanti a quest’opera”.