Il Sushi sbarca a Monreale, Jennifer Tusa: “I nostri prodotti tipici rendono il piatto unico”

MONREALE – Dietro le absidi, a due passi dal pittoresco quartiere Ciambra, oltre i sapori tipici siciliani, si può trovare il maki o anche il nigiri e il sashimi. Delle varianti siciliane rendono poi originale il sushi. Prodotti tipici come le melanzane, il basilico, i pomodori secchi, la ricotta e il pistacchio rendono il piatto unico.

Il Covid-19 ha fermato il mondo ma non la buona volontà di chi non si è lasciato scoraggiare dall’emergenza sanitaria. Filippo e Jennifer Tusa e Sara Carlotta hanno sfruttato il lock down per sperimentare e creare nuove opportunità per la loro attività di ristorazione, rimasta chiusa come altre.

Papà e se facessimo il sushi? Tutto inizia così, l’idea di Jennifer adesso è realtà. A Monreale è approdato il tipico piatto giapponese. La passione e la voglia di provare nuovi sapori della giovane ha portato un’assoluta novità. L’Osteria Peper’s ha rivoluzionato il suo menù introducendo la pietanza orientale che sta spopolando in Italia.

“La lavorazione del pesce, la creazione della salsa teriyaky, la marinatura dello zenzero, arrivare alla giusta consistenza del wasabi e della cottura del riso, sono tanti piccoli accorgimenti che con sacrifici siamo riusciti a perfezionare”. Jennifer Tusa racconta come è iniziata l’esperienza culinaria. “In mente tantissime altre idee che pian piano aggiungeremo ai nostri piatti. Al momento, sempre attraverso la prenotazione, stiamo distinguendo due fasce d’orario, quello dell’aperiSushi e quello della cena. L’aperiSushi comprende un numero di 16 pezzi di sushi misto, accompagnato da un calice, mentre la cena è possibile concordarla insieme componendo il piatto in base alle proprie esigenze”.

A Monreale il viaggio inizia con la visita al Duomo di Monreale, continua con i suoi mosaici famosi in tutto il mondo, per poi svilupparsi in un percorso di degustazione tra le strade della città.