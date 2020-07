Basta Crederci: “Amareggiati”, Grippi: “Solo un disguido, da lunedì tutto normale”

MONREALE – “Un disguido legato solo ad un problema organizzativo avuto con la New System Service, dovuto essenzialmente al guasto di alcuni mezzi”. L’assessore con delega ai rifiuti Salvatore Grippi smorza la polemica sorta in seguito alle dichiarazioni rilasciate ieri su queste colonne dal gruppo di volontari “Basta Crederci”, impegnati da settimane nella pulizia delle aree pubbliche del territorio comunale.

I volontari lamentavano di essere stati invitati a rallentare il ritmo di lavoro, perché la società addetta allo smaltimento dei rifiuti urbani non sarebbe riuscita a mettersi a passo con i loro tempi. Di conseguenza i numerosi sacchi di rifiuti e sterpaglie prodotti dai volontari sarebbero rimasti a giacere per giorni sui bordi stradali.

“Nessuno può avere parlato a nome dell’azienda – spiega Grippi -. Il lavoro dei volontari è encomiabile, e possiamo solo ringraziarli per il contributo offerto gratuitamente alla città. Si è verificato sia un problema con i mezzi della ditta che una momentanea carenza di personale. Ma già da lunedì i volontari potranno continuare a ripulire la città da sterpaglie, mentre la ditta subito provvederà a ritirare i sacchi di rifiuti prodotti”.

Il problema sollevato dai volontari ha una ben maggiore portata. Anche in altre zone, dove gli stessi dipendenti della New System Service hanno proceduto al decespugliamento dei bordi stradali, giacciono da settimane cumuli di erba secca. Come in via Strada Ferrata, dove anche la prevista pista podistica segnata poche settimane fa è in alcuni tratti interrotta dall’erba e dai cespugli abbandonati.

“Ma ci siamo riorganizzati – conferma Grippi -, e da lunedì riusciremo a metterci a regime”.